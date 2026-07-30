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Илья Авербух: «Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером. Ее статус — не кулуарное решение, а подтвержденный результат»

Sports.ru

Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что Аделия Петросян должна быть первым номером сборной России.

Авербух назвал фигуристку, которая должна быть первым номером
© РИА Новости
«Считаю, что Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером. В этом плане я придерживаюсь только спортивного принципа. Аделия — действующая чемпионка страны. Ее статус — не кулуарное решение каких-то людей, а подтвержденный результат. Все соревнуются в равных условиях, и там она была сильнейшей.
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В прошлом сезоне Аделия была лучшей. Благодаря этому она должна получить определенные преимущества на старте следующего. Например, возможность выступить на этапе Гран-при. Несправедливо сейчас что-то пересматривать. Если кто-то и должен стать новым первым номером в нашем женском катании, то только после следующего чемпионата России. Недавно все обсуждали, что Трусовой и Валиевой нет в составе сборной России. У всех есть возможность попасть в нее после главного старта», — сказал Авербух.
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