Хореограф Ришо рассказал о работе с олимпийским чемпионом Шайдоровым

Ришо о работе с Шайдоровым: «Что сразу привлекло мое внимание – это его стиль катания. У него красивая, естественная плавность»
Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с олимпийским чемпионом из Казахстана Михаилом Шайдоровым.
«Работать с Михаилом с самого первого дня было невероятно естественно. Честно говоря, кажется, будто мы знаем друг друга уже давно, поэтому начало этого сотрудничества было очень комфортным для нас обоих. Творческий процесс протекал легко. Ни разу не возникало ощущение навязывания идей, все складывалось очень естественно. Что сразу привлекло мое внимание – это его стиль катания. У него красивая, естественная плавность, которая сильно отличается от других фигуристов, с которыми я работаю. Это сделало процесс особенно захватывающим для меня, потому что позволило мне исследовать движения по‑другому и действительно выстраивать хореографию на основе того, как естественно он двигается и воспринимает музыку. Его музыкальность исключительна. С той музыкой, которую мы выбрали, он улавливал каждую ноту почти мгновенно. Такой инстинкт – подарок, который делает творчество таким плодотворным. Помимо работы, нам было очень весело вместе. Мы много смеемся и шутим, и в самом процессе есть неподдельная радость. Сейчас он проводит со мной пять недель в моем лагере во Франции вместе с Никой Эгадзе, Стивеном Гоголевым и Адамом Сяо Хим Фа. Видеть, как все эти невероятные спортсмены каждый день делят лед друг с другом, создает особенную атмосферу. Здесь потрясающая энергия, и для меня как для хореографа – настоящая привилегия быть свидетелем и частью этого», – сказал Ришо.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
ИИХФ не допустила сборные России на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. Участие РФ в женском чемпионате мира рассмотрят в ноябре 2026 года
Виталий Петров об обгоне от Ферстаппена: «Хэмилтон мог показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот»
Экс-форвард «Вашингтона», «Миннесоты» и «Колорадо» Обе-Кюбель стал клиентом агентства Winners: «Рады представлять интересы Николя в КХЛ»