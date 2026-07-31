Фигурист Лазарев представил новую короткую программу

Лазарев исполнил два четверных прыжка в короткой программе во время закрытых контрольных прокатов
Фигурист Лев Лазарев представил новую короткую программу «Болеро» на закрытых контрольных прокатах юниоров.
В прокате 16-летний Лазарев исполнил каскад четверной флип – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. Отрывки его новой программы показал Первый канал.
Ранее стало известно, что спортсмен в новом сезоне планирует соревноваться по взрослым на внутрироссийских турнирах. Он также заявлен на этап международного Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.
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