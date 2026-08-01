Российская фигуристка пожаловалась на работу в Китае

Российская фигуристка Дарья Усачева поделилась впечатлениями от тренерской работы в Китае, где она провела сезон 2025–2026 годов. Ее цитирует Sport24.

По словам Усачеой, главным испытанием стали культурные и ментальные различия. Она призналась, что ощущала себя в Пекине «некомфортно, не в своей тарелке».

«Очень сильно отличаются люди и менталитет, вообще! Не мое. Сам Пекин — красивый город, очень чистый. Не спорю», — отметила фигуристка, подчеркнув, что дело не в городе, а в особенностях общения и быта.

Отдельно Усачева выделила языковую проблему. С юными ученицами, которые говорили на английском, коммуникация проходила легче, однако вне льда спортсменка сталкивалась с непониманием.

«С остальными людьми в Пекине невозможно — они не знают английский!» — сказала она.

Усачева, известная по выступлениям в женском одиночном катании за сборную России, после завершения активной карьеры пробует себя в тренерской работе.

Ранее Усачева назвала преимущество жизни в Пекине перед Москвой. Спортсменка заявила, что цены в китайской столице намного ниже, чем в Москве.