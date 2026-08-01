Валиева присоединится к лагерю Ришо во Франции

Российская фигуристка Камила Валиева присоединится к тренировочному лагерю французского хореографа Бенуа Ришо во Франции. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

Ранее Ришо поставил короткую программу Валиевой.

"После Кисловодска Камила полетела к Бенуа - это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом, - сказала Соколовская. - Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин - я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи".

Валиевой 20 лет, ранее она приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Фигуристке было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года.

Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.