Еще двое россиян получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус российским фигуристам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, выступающим в юниорском парном катании.

13-летняя Гусева и 18-летний Овчинников завоевали бронзовые медали на первенстве России среди юниоров 2026 года.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.