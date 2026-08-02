Плющенко рассказал о подготовке Костылевой к этапу Гран-при в Китае

Фигуристка Елена Костылева с 3 августа начнет плотную подготовку к юниорскому этапу Гран-при в китайском Сиане. Об этом журналистам сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

"Мы наконец-то выходим на международную арену - это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня уже давным-давно все есть, я видел весь мир, это все вам надо. Мы можем вас только направить. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия - главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной Костылевой, 2,5 недели осталось, с завтрашнего дня приступаем к плотной подготовке", - отметил Плющенко.

"Контрольные прокаты в Новогорске прошли неплохо. Так как мы поставили пять ультра-си, нужно еще доработать хореографию, дорожку шагов, вращения. Всех нас поздравляю, что наконец-то выходим, пусть под нейтральным статусом, но это для спортсменов очень важно. У нас крутые фигуристы, но там тоже есть такие. Когда они покатаются с японцами, американцами, будет еще больший стимул", - добавил он.

С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил отечественных фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе.