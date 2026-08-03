Плющенко и Рудковская оказывают финансовую поддержку Костылевой

Российская фигуристка, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева рассказала о финансовой поддержке, которую ей оказывают тренер Евгений Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская. Ее слова передает РИА Новости.

«И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди», — сказала Костылева.

Фигуристка вошла в состав российской делегации на этап международного юниорского Гран-при, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа 2026 года.

Костылева тренируется у Плющенко с 2024 года. 21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.