Российские синхронистки завоевали золото в технической программе команд на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки заняли первое место в технической программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россиянки получили за программу 303,2467 балла. В составе команды выступили Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Александра Шмидт, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), тройку лучших замкнула команда Италии (284,6725). Это второе золото для России на чемпионате Европы. Накануне синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд. Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Прямые трансляции соревнований смотрите в эфире телеканалов холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.