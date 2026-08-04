Синицына рассказала, что ее удивило в тренерском подходе Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Ксения Синицына рассказала, как проходит её адаптация к тренерскому подходу Евгения Плющенко.

«Потихоньку втягиваюсь в этот тренировочный процесс. Совсем для меня новый взгляд на фигурное катание, новый подход к тренировкам. Нахожу в себе силы, работаем, усложняемся и кайфуем от процесса. Стало ли решение о смене тренеров способом найти мотивацию? Конечно, потому что однообразная атмосфера, комфортные условия всегда начинают давить, надоедать, и в какой-то момент это всё перерастает в выгорание, непринятие ситуации. Хочется глотнуть свежего воздуха и переродиться, заново открывать для себя свой любимый вид спорта. Что удивило в группе Евгения Плющенко больше всего? Сам Евгений Викторович — я не ожидала, что он настолько открытый, позитивный, добрый и творческий. Всегда верит во что-то светлое, лучшее. Я в себя столько не верю, сколько он в меня верит. Он очень заряжает и вдохновляет. На тренировках всегда найдёт момент, чтобы пошутить и подбодрить. Я всем довольна, здесь я реально получаю кайф от фигурного катания», — приводит слова Синицыной ТАСС.