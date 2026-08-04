Евгений Плющенко: «Провели в академии благотворительный день для детей из многодетных семей. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости»
Евгений Плющенко рассказал о благотворительном дне в академии «Ангелы Плющенко» для детей из многодетных семей.
«Друзья, в это воскресенье в нашей академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье мы провели благотворительный день для детей из многодетных семей из разных регионов, в том числе их Брянской, Белгородской, Курской и других приграничных территорий!65 ребят провели этот день со мной, с нашими спортсменами и нашим тренерским штабом. Дети были счастливы, а некоторые не могли сдержать слез радости, а родители подходили со словами благодарности – такой день им запомнится на всю жизнь.У многих спортсменов из регионов, к сожалению, нет таких возможностей, поэтому необходимо давать силы и мотивацию к достижению спортивных вершин.Каждый ребенок получил именной сертификат о прохождении мастер-класса, фирменную нашу экипировку Академии и билеты на наши новогодние шоу, чтобы приехать к нам с семьей. Также дети и их родители смогли увидеть показательные выступления спортсменов нашей академии, а завершился день автограф-сессией и чаепитием с нашими ребятами, где все смогли пообщаться в неформальной обстановке.Я сам прошел тяжелейший путь в спорте, в моем детстве таких возможностей не было. Сейчас мы хотим дать шанс детям поверить в себя, сделать первый шаг к мечте. Мы запускаем эту традицию и три раза в год будем ждать ребят к нам в гости в «Ангелы Плющенко», – написал двукратный олимпийский чемпион в телеграм-канале.
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