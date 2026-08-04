Трусова не выступит в ледовом шоу Авербуха

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) не сможет выступить в ледовом шоу из-за участия в «челленджере» в Токио (Япония). Об этом сообщил организатор шоу Илья Авербух.

«Мы уже предупреждали, что она планирует выступать в Японии. Саши на шоу не будет, соревнования важнее всего. С Этери Георгиевной [Тутберидзе] мы договорились, зрители уведомлены. Болеем за Трусову в Японии», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Шоу Авербуха пройдёт 5 сентября в Краснодаре, а турнир в Японии будет проводиться с 4 по 6 сентября.

На международных соревнованиях российские и белорусские фигуристы будут выступать в нейтральном статусе.