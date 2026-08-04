Фигуристка Гордеева покинула тренерский штаб Давыдова

Мария Гордеева покинула тренерский штаб Сергея Давыдова
Фигуристка Мария Гордеева сообщила, что покинула тренерский штаб Сергея Давыдова.
«Это решение далось мне очень непросто, но все же хотелось бы выразить бесконечную благодарность за все 10 лет, которые мы прошли вместе со штабом Сергея Дмитриевича Давыдова. Это моя вторая семья, с которой, к сожалению, сегодня я попрощалась.Спасибо вам большое за все. Я бесконечно благодарна за то, что прошла этот путь вместе», – написала 17-летняя Гордеева в соцсети.
В прошлом сезоне фигуристка выступила только на турнире памяти Сергея Гринькова, где заняла 20-е место. Ранее она исполняла на соревнованиях четверной сальхов.
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