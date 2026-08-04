Коган: участие Валиевой в соревнованиях в Японии не планировалось

Александр Коган: «Валиева не планировалась как кандидат на участие в соревнованиях в Японии»
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Камила Валиева не рассматривалась как кандидат на участие в турнире Kinoshita Cup в Японии.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиеву заявят на турнир. Однако тренер спортсменки Светлана Соколовская опровергла эту информацию и подчеркнула, что у Камилы другие планы на соревнования.
«У нас для каждого ведущего спортсмена определены индивидуальные планы по участию в международных соревнованиях. Валиева как кандидат на участие в соревнованиях в Японии не планировалась», – сказал Коган.
Турнир серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup состоится с 4 по 6 сентября в Токио.
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