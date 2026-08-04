Владимир Путин наградил тренера Тамару Москвину орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении легендарного тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной орденом Почета.

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Глава государства отметил заслуги 85-летней спортсменки и наставницы в области спорта, а также ее многолетнюю плодотворную работу.

Для самой Москвиной это не первая государственная награда: ранее она была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021 год).

Тамара Москвина - одна из самых титулованных личностей в истории мирового фигурного катания. Как спортсменка становилась чемпионкой СССР в одиночном (1962-1966) и парном катании (с Александром Гавриловым в 1965-м и Алексеем Мишиным в 1969 году). Среди ее учеников - целая плеяда олимпийских чемпионов: Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Вклад Москвиной в развитие отечественной школы парного катания считается фундаментальным для сохранения лидерства российской школы фигурного катания на мировой арене.