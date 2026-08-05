Стефанос Циципас рассказал, почему сложно работать с отцом в качестве тренера.

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– Многие теннисисты тренируются под руководством своих отцов. Это добавляет эмоциональной нагрузки, когда ты хочешь...

– На самом деле сейчас не так много игроков, которых тренируют отцы. Если посчитать, то, наверное, три, максимум четыре человека. Это все равно меньшинство. Единственные, кто сразу приходит на ум, – Зверев, Шелтон и...

– Зверев.

– Зверев, Шелтон. Кто еще тренируется с отцом?

– Карлос.

– Алькарас? Нет, он тренируется не с отцом.

– Сейчас еще Оже-Альяссим.

– Отчасти. Но не совсем. Такое встречается нечасто. Это очень непростые отношения. У некоторых это работает, и это здорово. Например, у Зверева и Шелтона.

Иногда, если честно, я смотрю на отца Шелтона и думаю, что именно так отец должен вести себя рядом со своим сыном, который играет на профессиональном уровне. Для меня это идеальный пример. Иногда я вижу их и ловлю себя на мысли, что хотел бы, чтобы и у меня было так. Но, к сожалению, это не так.

Я большой поклонник Бена Шелтона. И его отца тоже. Мне очень нравится, как устроены их отношения. Для меня это отличный пример, – сказал Циципас на пресс-конференции.