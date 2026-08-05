Российские фигуристы получат олимпийки без национальной символики

Российские фигуристы для международных стартов получат бирюзовые олимпийки без национальной символики
Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики.
Об этом сообщает РИА Новости.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Первым стартом для россиян станет этап Гран-при среди юниоров, который пройдет 20-22 августа в китайском Сиане.
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