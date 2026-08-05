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Российские фигуристы для международных стартов получат бирюзовые олимпийки без национальной символики

Sports.ru

Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики.

Российские фигуристы получат олимпийки без национальной символики
© Sports.ru

Об этом сообщает РИА Новости. 

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Первым стартом для россиян станет этап Гран-при среди юниоров, который пройдет 20-22 августа в китайском Сиане. 

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