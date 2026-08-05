Хореограф школы Тутберидзе: смешно, что Плющенко просит денег у государства на шоу

Алексей Железняков: «Команде Тутберидзе не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. То, что Плющенко просит деньги у государства – просто смешно»
Хореограф школы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о заявках на государственные гранты для организации ледовых шоу.
Ранее стало известно, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 24,1 млн рублей на проведение шоу «Снежная королева».
– Почему Этери Тутберидзе никогда не подает заявки на гранты на проведение своих шоу?
– Просто нашей команде не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. Мы все умеем и делаем сами.
– Как относитесь к новостям о том, что тот же Плющенко просит выделить деньги на его постановки?
– Считаю, что это просто смешно. Если люди по-настоящему талантливые, они сами могут достичь нужного результата и организовать шоу высокого уровня. Просить гранты от государства для этого не нужно, – сказал Железняков.
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Алексей Железняков: «Команде Тутберидзе не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. То, что Плющенко просит деньги у государства – просто смешно»