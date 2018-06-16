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Расписание матчей ЧМ на 16 июня
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Расписание матчей ЧМ-2018 на 16 июня 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В России сегодня продолжаются матчи чемпионат мира — 2018. Сегодня, 16 июня, состоятся 4 матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп C и D. В 13:00 по московскому времени на стадионе «Казань Арена» в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Австралия.
В 16:00 по московскому времени на стадионе «Спартак» в Москве начнётся поединок между сборными Аргентины и Исландии «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Исландия.
В 19:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы C — Перу и Дании. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Перу — Дания. Завершит игровой день матч Хорватии и Нигерии, которые выступают в группе D. Игра состоится в Калининграде на стадионе «Калининград Арена», и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Нигерия. Турнирную таблицу группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть, перейдя по ссылке. Полное расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть здесь.
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