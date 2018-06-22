Анонс десятого дня ЧМ-2018

В десятый день чемпионата мира по футболу состоятся три матча группового этапа. Сборной Германии после поражения от Мексики необходимо обыгрывать Швецию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России. При этом «Тре крунур» в последний раз побеждала немцев 74 года назад. А матч с Мексикой станет для капитана корейцев Ки Сун Юна сотым за национальную команду.

Германия — Швеция (21:00, Сочи)

Центральный матч дня состоится в Сочи. На стадионе «Фишт» немцы примут Швецию. В других условиях эта игра возможно не носила бы столь принципиальный характер, но сборная Германии в первом туре уступила Мексике и теперь просто обязана обыгрывать «Тре Крунур».

В противном случае Бундестим может сенсационно не попасть в плей-офф мундиаля. Если это действительно произойдёт, ЧМ в России станет третьим подряд, на котором действующий чемпион не вышел из группы.

В 2010-м провалила мундиаль в ЮАР Италия, а спустя четыре года в Бразилии — Испания. Подопечные Йохаима Лёва вряд ли горят желанием составить компанию этим командам.

Но Швеция не собирается дарить очки немцам, ведь в случае победы скандинавы гарантируют себе путёвку в плей-офф. В матче первого тура подопечные Янне Андерссона с минимальным счётом обыграли Южную Корею, а единственный мяч забил защитник «Краснодара» Андреас Гранквист , который после окончания мундиаля вернётся в родной «Хельсинборг». Заметен был и его одноклубник Виктор Классон

А вот другой ветеран шведской сборной Себастьян Ларссон в концовке игры с корейцами получил болезненный ушиб и досрочно покинул поле. Теперь полузащитник рискует не сыграет во втором туре, а ведь матч с немцами может стать для него сотым за сборную.

Пару слов необходимо сказать и о богатой истории противостояния Швеции и Германии. Для команд нынешняя встреча станет 22-й. В последний раз они пересекались в отборе к предыдущему мундиалю и выдали два сверхрезультативных поединка. В Берлине соперники по четыре раза огорчили друг друга, а Златан Ибрагимович забил свой знаменитый мяч через себя. В Солне же немцы отпраздновали победу — 5:3.

Не раз команды пересекались и на чемпионатах мира. Так, немцы на домашнем мундиале в 2006-м выбили «Тре Крунур» из борьбы на стадии 1/8 финала — 2:0. Если брать более ранние турниры, то в 1934-м Германия обыграла Швецию в четвертьфинале — 2:1. Сильнее Бундестим оказалась и в полуфинале Евро-1992 — 3:2.

Скандинавы же в последний раз обыгрывали Германию 74 года назад в далёком 1942 году в рамках товарищеского матча.

Южная Корея — Мексика (18:00, Ростов-на-Дону)

В другом матче группы F померятся силами Южная Корея и Мексика. «Ацтеки» начали мундиаль с сенсационной победы над Германией и намерены продолжить своё победное шествие по групповому этапу. В случае успеха в Ростове-на-Дону подопечные Хуана Карлоса Осорио заранее обеспечат себе путёвку в плей-офф.

У корейцев же после поражения от Швеции не остаётся иного выхода кроме как побеждать. В противном случае «азиатские тигры» могут на втором мундиале подряд остаться без плей-офф. Практически каждый день на текущем ЧМ тот или иной футболист играет сотый матч за свою национальную команду. Найдётся место юбилею и в Ростове-на-Дону. Сотую встречу за сборную проведёт капитан корейцев Ки Сун Юн. А главная звезда мексиканцев и лучший бомбардир в истории «ацтеков» Чичарито может забить 50-й мяч за сборную.

Однако все рекорды отступают перед суперветераном мексиканцев Рафаэлем Маркесом . В матче с Германией он вышел на замену и стал лишь третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти мундиалях.

Между тем для Южной Кореи и Мексики грядущий матч станет не первым в рамках мундиалей. В 1998-м они также пересеклись на групповом этапе, и «ацтеки» одержали победу — 3:1, а в итоге вышли из группы.

Встретились команды и на домашнем для корейцев Кубке Конфедераций-2001. Тогда победу одержали уже «азиатские тигры», ведомые Гусом Хиддинком

Бельгия — Тунис (15:00, Москва)

Бельгийцы стартовали на чемпионате мира с ожидаемой разгромной победы над Панамой. «Красные дьяволы» запрягали весь первый тайм, а во втором отправили в ворота скромного соперника три безответных мяча. Дубль оформил Ромелу Лукаку, который довёл число голов за сборную до 38.

В матче с Тунисом подопечные Роберто Мартинеса могут обеспечить себе выход в плей-офф. Однако «карфагенские орлы» в игре с Англией показали, что не так просты. Пропустив быстрый мяч, они сумели отыграться и позволили британцам вырвать победу лишь на последних минутах.

Нынешняя встреча Бельгии и Туниса станет лишь четвёртой в истории, однако на чемпионатах мира пути команд уже пересекались. В 2002-м они попали в одну группу с Россией и Японией. В результате «карфагенские орлы» и «красные дьяволы» разошлись миром — 1:1, а в плей-офф вышли Бельгия и Япония.