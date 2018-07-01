Расписание матчей ЧМ-2018 на 1 июля

В России продолжается чемпионат мира — 2018. Сегодня, 1 июля, состоятся два очередных матча 1/8 финала турнира.

В 17:00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники» начнётся матч плей-офф между национальными командами Испании и России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Позже состоится встреча сборных Хорватии и Дании в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.