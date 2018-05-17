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На стадионах ЧМ-2018 появятся места для тучных болельщиков
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На стадионах ЧМ-2018 появятся места для болельщиков с избыточным весом 

ТК «Звезда» 17 мая 2018
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Чтобы купить билет на такие места, болельщикам придется предоставить справку от врача.
Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве на стадионах «Лужники» и «Спартак» для болельщиков с избыточным весом будут организованы специальные места. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» с отсылкой на пресс-службу оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 FIFA в России.
Отмечается, что эти места будут шире и мягче. Проход к ним будет организован так, чтобы люди с повышенным индексом массы тела не испытывали дискомфорта.
Со стороны места для людей с лишним весом будут выглядеть как отдельные мини-трибуны.
Чтобы приобрести билет в этот сектор, болельщику необходимо предъявить справку от врача с указанием массы тела (35 кг на 1 кв. м и более).
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