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Исход ЧМ в России предрешен
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Исход чемпионата мира по футболу предрешен 

Дни.ру 2 часа назад
Считанные дни остались до главного спортивного праздника 2018 года — Чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна. Dni.Ru решили поговорить о провокациях и возможном исходе соревнований с ясновидящими.
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"Хоть и считается, что дома и стены помогают, высокие места наша сборная не займет. Играть мы будем по 6-бальной шкале — на четверку. Этот чемпионат окажется для нас более успешным чем предыдущий, но исключительно по эмоциональному состоянию. Поддержка Россиян будет беспрецедентная. Своя родная земля, близкие люди — все это создаст невероятную атмосферу, — рассказала в интервью Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Пообещала Абравитова провокации, которых будет предостаточно. "Не все сборные доедут до нас. Однако я настаиваю, что не нужно обращать внимание на нападки. Важно просто мобилизовать все силы и идти дальше", — сказала она.
Ясновидящая отдельно отметила поведение фанатов, причем не наших, а зарубежных.
"Для них уже подготовлены определенные сценарии: гости будут задираться. Основные проблемы будут лежать именно в этой области. Нашим правоохранительным органам стоит это учесть и подготовится должным образом", — добавила Абравитова.
В преддверии ЧМ-2018 много говорилось о возможных терактах, но ведунья Саона успокоила нас. "Подобных происшествий я не вижу. Все будет проходить четко и в рамках стратегии, которую выработали наши стражи порядка", — сказала она.
Никаких трагедий во время мундиаля не увидела и магистр магии Галина Янко. "Возможны локальные стычки и ссоры во время матчей. Ничего глобального не вижу, — рассказана она Dni.Ru. — Наши ребята играть будут замечательно, матчи обещают быть невероятно зрелищными. Большой победы ждать не стоит, но наша сборная будет достойна аплодисментов. Некий темнокожий футболист окажет на поле небывалое сопротивление нашим игрокам и забьет максимальное количество голов, что и послужит поражением нашей сборной. Несмотря на неудачу, наши спортсмены поднимутся в глазах мировых болельщиков".
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