В график отключения воды вписали ЧМ-2018

График летних отключений горячей воды в 11 городах России будет изменен с связи с проведением в них матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия»

По словам собеседника издания в Министерстве строительства и ЖКХ, горячее водоснабжение в этих населенных пунктах отключат до начала игр или уже после них.

Представитель ведомства отметил, что изменение графика плановых проверок и ремонта труб призвано обеспечить бесперебойность снабжения водой спортивных объектов и отелей, которые примут спортсменов и болельщиков.

По мнению Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туристической индустрии , комфорт гостей мундиаля является одной из важнейших задач его организаторов, в связи с чем перенос отключений горячей воды — оправдан.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.