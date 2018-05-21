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В график отключения воды вписали ЧМ-2018
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В график отключения воды вписали ЧМ-2018 

Рамблер 21 мая 2018
График летних отключений горячей воды в 11 городах России будет изменен с связи с проведением в них матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия»,
По словам собеседника издания в Министерстве строительства и ЖКХ, горячее водоснабжение в этих населенных пунктах отключат до начала игр или уже после них.
Представитель ведомства отметил, что изменение графика плановых проверок и ремонта труб призвано обеспечить бесперебойность снабжения водой спортивных объектов и отелей, которые примут спортсменов и болельщиков.
По мнению Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туристической индустрии, комфорт гостей мундиаля является одной из важнейших задач его организаторов, в связи с чем перенос отключений горячей воды — оправдан.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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