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Президент Южной Осетии приедет в Россию на ЧМ-2018
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Президент Южной Осетии приедет в Россию на ЧМ-2018 

ТАСС 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приедет в Россию, чтобы увидеть открытие чемпионата мира, игру открытия и финал первенства. Об этом Бибилов сообщил газете "Известия".
"Я планирую быть на открытии чемпионата мира, игре открытия и на финале. Я люблю футбол и очень рад, что чемпионат проходит в России. Собираюсь посетить это знаменательное спортивное событие", — приводит издание во вторник слова Бибилова.
Глава республики также отметил, что будет болеть за российскую команду.
"Я всегда болею за сборную России. На ЧМ мне как осетину будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова", — подчеркнул Бибилов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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