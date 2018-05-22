Президент Южной Осетии приедет в Россию на ЧМ-2018

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приедет в Россию, чтобы увидеть открытие чемпионата мира, игру открытия и финал первенства. Об этом Бибилов сообщил газете "Известия".

"Я планирую быть на открытии чемпионата мира, игре открытия и на финале. Я люблю футбол и очень рад, что чемпионат проходит в России. Собираюсь посетить это знаменательное спортивное событие", — приводит издание во вторник слова Бибилова.

Глава республики также отметил, что будет болеть за российскую команду.

"Я всегда болею за сборную России. На ЧМ мне как осетину будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова", — подчеркнул Бибилов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.