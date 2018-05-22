Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-2018

Матрешка со свистком, покорившая интернет, оказалась неваляшкой с изображением футбольного арбитра. Об этом изданию «360» рассказал собственник компании-производителя сувенира Виктор Лунев.

«Я не знаю, о чем вы говорите, но эта матрешка со свистком — судья. Мы являемся инициаторами запуска этой товарной линейки. Идея была наша, эскиз нам нарисовал художник Аркадий Шаинов, и есть фабрика, где эту продукцию выпускают. А авторские права на матрешек и неваляшек принадлежат нам», — сказал Лунев.

Предприниматель заявил, что заметил повышение спроса на эту продукцию благодаря вниманию в соцсетях. По его словам, производство уже не справляется с возникшим ажиотажем, на Семеновской фабрике в Нижегородской области готовится вторая партия продукции.