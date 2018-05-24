Сборная России выбрала девиз на ЧМ

Стал известен девиз сборной России на чемпионате мира-2018

FIFA представила лозунги всех стран-участниц Мундиаля.

В четверг стали известны девизы каждой сборной, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Россия выступит на ЧМ под девизом «Играй с открытым сердцем». Об этом сообщила пресс-служба FIFA.

Девизы выбирали болельщики посредством голосования в сообществе Клуба FIFA. Победившие лозунги будут нанесены на автобусы сборных, а победители конкурса смогут посетить матчи чемпионата мира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.