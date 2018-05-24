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Сборная России выбрала девиз на ЧМ
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Стал известен девиз сборной России на чемпионате мира-2018 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
FIFA представила лозунги всех стран-участниц Мундиаля.
В четверг стали известны девизы каждой сборной, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Россия выступит на ЧМ под девизом «Играй с открытым сердцем». Об этом сообщила пресс-служба FIFA.
Девизы выбирали болельщики посредством голосования в сообществе Клуба FIFA. Победившие лозунги будут нанесены на автобусы сборных, а победители конкурса смогут посетить матчи чемпионата мира.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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