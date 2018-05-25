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Путин ответил на вопрос о победителе ЧМ-2018
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Путин ответил на вопрос о победителе ЧМ-2018 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Президент РФ Владимир Путин поговорил о победителе предстоящего мундиаля.
"Победят люди, которые на должном уровне организуют этот великолепный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу. А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший.
Мне бы очень хотелось, чтобы ЧМ-2018 был действительно праздником для всех, кто любит спорт — и для игроков, и для наших гостей. Сделаем все для того, чтобы и фанаты, и тренеры, и футболисты, чувствовали себя в России как дома" — приводят слова Путин российские СМИ.
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