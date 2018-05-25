Дворкович пошутил о 20 днях ада перед ЧМ-2018

Глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович выразил мнением, что чемпионат мира по футболу в России пройдет достойно, а ему предстоят "дни ада", передает корреспондент "Газеты.Ru".
"У меня сейчас действительно 20 дней ада, но я обязан сделать все, чтобы вместе с нашей великолепной командой, вместе со всеми регионами сделать, чтобы чемпионат прошел достойно", — сказал Дворкович, отпросившись с дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Также функционер отметил, что расходы на подготовку и организацию чемпионата мира окупятся.
"Мы считаем, что инфраструктура в целом окупится. Это произойдет не за год, не за два", — сказал Дворкович, добавив, что в это понятие вкладывается и повышение качества жизни.
"Окупятся текущие расходы", — отметил он, указав на доходы от маркетинговых прав, сувениров, кейтеринга и прочее.
По словам чиновника, в долгосрочной перспективе эффект состоит в том, чтобы "подзаработать на здоровье" и качестве жизни.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером пост главы оргкомитета "Россия-2018".