Болельщики из Исландии приедут на ЧМ на «Ниве» и переживают из-за запчастей

Двое болельщиков из Исландии собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу на автомобиле "Нива", для этого им придется преодолеть 15 тысяч километров, сообщила исландская радиостанция "K100".

Болельщики Кьяртанссон и Йонссон выиграли "Ниву" (продается в Исландии под брендом Lada Sport) в конкурсе одной из местных туристических компаний — российские автомобили достаточно популярны в Исландии еще с советских времен из-за своей дешевизны и способности работать в холод и преодолевать горные дороги.

Вскоре ребятам пришла мысль поехать на машине через всю Европу на чемпионат мира по футболу в Россию, причем хозяева даже покрасили автомобиль в сине-красно-белую цветовую гамму национальной сборной.

Молодцы люди уже запустили в Instagram тэг #hmladan, по которому все желающие смогут следить за их путешествием. Сейчас там как раз отражен процесс покраски автомобиля и фото его счастливых обладателей. Во время путешествия болельщики установят в салоне автомобиля камеру и будут вести онлайн-трансляцию.

Так как Исландия находится на острове, сначала молодые люди на пароме доставят машину в Данию, а уже потом поедут по суше.

"Мы начнем путешествие на машине из Дании и поедем в Германию, оттуда мы попадем в Польшу и затем в Россию", — сообщил Йонссон радиостанции "K100".

Всего им придется проехать около 15 тысяч километров — как говорят молодые люди, они готовы проделать любой путь, чтобы поддержать свою команду.

Сборная Исландии, после выхода в четвертьфинал Евро-2016 впервые пробившаяся в финальную часть чемпионатов мира, сыграет свой первый матч на турнире 16 июня на стадионе "Спартак" в Москве со сборной Аргентины. Однако после этого география матчей группового этапа ЧМ-2018 для исландцев будет достаточно широкой: 21 июня они будут биться с Нигерией в Волгограде, а 26 июня сыграют с Хорватией в Ростове-на-Дону. Таким образом, болельщикам-автолюбителям придется постараться, чтобы посетить эти матчи, не говоря уже про ситуацию, при которой Исландия выйдет из группы.

Болельщики переживают, будет ли машина достаточно надежной и смогут ли они починить ее где-то в Дании или Германии.

"Когда мы забирали машину туристической фирмы, она сломалась прямо по дороге домой", — говорит Кьяртанссон. Они тщательно проверили машину и подробно изучили, как действовать в различных ситуациях, а также обзавелись многими запасными деталями машины про запас.

Кроме того, в своем Instagram болельщики тренируются в переводах на русский язык через онлайн-словари. Один из членов экипажа пытается освоить фразу: "Вы можете нам помочь? Наша Lada сломана", а кто-то из их русскоязычных друзей поправляет: "Пишите Lada без n (как в исландском варианте — ред.), потому что иначе гугл переводит это слово на русский как "лестница". Lada вообще лучше не переводить, потому что любой русский и так поймет этот бренд".

Как утверждают авторы идеи, с ними уже связались сотрудники ФИФА, которые снимают документальный фильм о том, какими необычными путями и маршрутами люди добираются на матчи чемпионата мира в России, они хотят включить в ролик и сюжет о двух исландцах.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.