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Поедет ли Салах на чемпионат мира?
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Травма Салаха: пропустит ли он чемпионат мира? 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: VI Images via Getty Images
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Клубный сезон Мохамеда Салаха закончился на 31 минуте финала Лиги чемпионов. После столкновения с Серхио Рамосом он упал и повредил плечо. Он покинул поле в слезах. Выглядело это ужасно.
Форвард почти сразу отправился в госпиталь на обследование. Через час газета The Independent сообщила о подозрении на вывих плеча, восстановление от которого может занять больше месяца.
Но ночью информация обновилась. Многие СМИ, ссылаясь на Федерацию футбола Египта, сообщают уточнённый диагноз. Речь идёт о растяжении связок, рос восстановления — 2-3 недели. Это значит, что по текущим прогнозам форварда успевает восстановиться к чемпионату мира. Министр спорта Египта написал в своём «фейсбуке», что «Салах обязательно будет в заявке».
Тем временем ко всеобщим пожеланиям выздоровления Мохамеду присоединился сам Серхио Рамос. Он опубликовал пост в «твиттере». «Временами футбол приносит самое большое счастье для одних и горькое разочарование для других. Прежде всего, мы профессионалы. Скорейшего восстановления, Салах. Будущее ждёт тебя».
«Чемпионат» связался с бывшим врачом сборной России Юрием Васильковым и попросил оценить тяжесть травмы Салаха. Он считает, что главное при восстановлении от такого повреждения — избежать осложнений. Если это удастся, то футболист точно поправится к чемпионату мира. Может, не к первой игре, но ко второй.
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