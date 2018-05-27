Поедет ли Салах на чемпионат мира?

Травма Салаха: пропустит ли он чемпионат мира?

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Клубный сезон Мохамеда Салаха закончился на 31 минуте финала Лиги чемпионов. После столкновения с Серхио Рамосом он упал и повредил плечо. Он покинул поле в слезах. Выглядело это ужасно.

Форвард почти сразу отправился в госпиталь на обследование. Через час газета The Independent сообщила о подозрении на вывих плеча, восстановление от которого может занять больше месяца.

Но ночью информация обновилась. Многие СМИ, ссылаясь на Федерацию футбола Египта, сообщают уточнённый диагноз. Речь идёт о растяжении связок, рос восстановления — 2-3 недели. Это значит, что по текущим прогнозам форварда успевает восстановиться к чемпионату мира. Министр спорта Египта написал в своём «фейсбуке», что «Салах обязательно будет в заявке».

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera. ||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 мая 2018 г. Тем временем ко всеобщим пожеланиям выздоровления Мохамеду присоединился сам Серхио Рамос. Он опубликовал пост в «твиттере». «Временами футбол приносит самое большое счастье для одних и горькое разочарование для других. Прежде всего, мы профессионалы. Скорейшего восстановления, Салах. Будущее ждёт тебя».