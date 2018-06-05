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ЧМ-2018 лишит Екатеринбург газа
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ЧМ-2018 лишит Екатеринбург газа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Жильцам 14 екатеринбургских домов отключат газ на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает.
По данным местного портала, соответствующее объявление на дверях своих подъездов обнаружили владельцы квартир в жилищно-строительном кооперативе «Западный».
В объявлении, подписанном управляющей компанией «Квартал», сказано, что в соответствии с указом президента России №202 от 9 мая 2017 года с 15 июня по 15 июля подача газа в дома будет приостановлена.
По словам председателя кооператива «Очеретина, 11» Владимира Михеева, ЖСК получил некий документ из Ростехнадзора, который запрещает эксплуатировать газ и проводить какие-либо работы с ним.
«Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», — подчеркнул он.
202-й приказ президента посвящен особенностям применения усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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