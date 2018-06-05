ЧМ-2018 лишит Екатеринбург газа

Жильцам 14 екатеринбургских домов отключат газ на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает.

По данным местного портала, соответствующее объявление на дверях своих подъездов обнаружили владельцы квартир в жилищно-строительном кооперативе «Западный».

В объявлении, подписанном управляющей компанией «Квартал», сказано, что в соответствии с указом президента России №202 от 9 мая 2017 года с 15 июня по 15 июля подача газа в дома будет приостановлена.

По словам председателя кооператива «Очеретина, 11» Владимира Михеева , ЖСК получил некий документ из Ростехнадзора , который запрещает эксплуатировать газ и проводить какие-либо работы с ним.

«Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», — подчеркнул он.

202-й приказ президента посвящен особенностям применения усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.