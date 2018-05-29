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Матчи ЧМ‐2018 планируют смотреть 84% россиян
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Матчи ЧМ‐2018 планируют смотреть 84% россиян 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, хозяйкой которого выступает Россия, будут смотреть рекордное количество жителей РФ ‐ 84%. Об этом сообщила «Газета.ru».
О проведении мирового первенства, подсчитали маркетологи, знает подавляющее большинство населения страны — 96% россиян в возрасте от 11 лет. Этот показатель стал рекордным.
Интересуются предстоящим чемпионатом 72% респондентов, 77% из них живут в городах проведения матчей.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся в 11 российских городах.
В преддверии ЧМ-2018 в России начали открывать новые виды гостиниц — так называемые поштелы. От хостела они отличаются наличием дизайнерской отделки. Появляются такие мини-отели в населенных пунктах, где намечено проведение встреч.
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