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Черчесов назвал задачу сборной на ЧМ
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Черчесов рассказал о задаче сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о главной задаче национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.
«От нас, как от хозяев, конечно, ждут максимальных результатов, но хочу напомнить, что Россия ни разу в истории не выходила из своей группы. Есть чёткая задача, на которой мы концентрируемся. То есть выходим из группы — и шагаем дальше», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Черчесов выразил надежду, что форвард национальной команды Египта Мохаммед Салах примет участие в ЧМ-2018.
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