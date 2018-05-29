Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору

Электронный калькулятор Breakingviews Soccernomics вычислил страну-победительницу чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет «Взгляд»

По расчетам Breakingviews, Германия снова станет победительницей турнира, как и в 2014 году. К таким выводам калькулятор пришел, проанализировав несколько ключевых факторов, среди которых трансферная стоимость команды, население страны, величина фан-базы и рейтинг сборной в ФИФА. Германия имеет внушительные показатели по всем параметрам: трансферная стоимость сборной составляет 868 млн фунтов, 81% населения Германии являются болельщиками.

Соперником Германии в финале, по мнению Breakingviews, станет сборная Бразилии.

Третье место на мундиале калькулятор отдал Франции. По его мнению, сборная Франции в полуфинале потерпит поражение от бразильцев, а в матче за третье место обыграет сборную Аргентины, которая перед этим в другом полуфинале проиграет немцам.

Что касается сборной России, по расчетам Breakingviews, наши футболисты впервые в истории выйдут из группы, но в 1/8 финала будут повержены испанцами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.