Собянин принял участие во встрече Кубка ЧМ

Сергей Собянин принял участие во встрече Кубка чемпионата мира по футболу

На Манежной площади в Москве состоялась официальная церемония встречи Кубка чемпионата мира по футболу. В мероприятии принял участие Сергей Собянин

Мэр подчеркнул, что Москва является спортивной столицей, так как город уже принимал Олимпийские игры, а также десятки чемпионатов мира по различным видам спорта. "Сегодня, как старого друга, мы встречаем Кубок мира FIFA, который уже был в Москве, проехал десятки городов и снова вернулся в Москву", − заявил Собянин. По словам мэра, любители футбола во всем мире с нетерпением ждут, "когда прозвучит свисток чемпионата мира по футбола на главной футбольной арене страны − "Лужниках".

Тур Кубка по России и за рубежом стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе "Лужники". В церемонии приняли участие Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино . За это время Кубок совершил кругосветное путешествие, побывав в 50 странах и 24 городах России. 3 июня Кубок вернулся в Москву.

Церемония является последним крупным мероприятием перед матчем-открытием турнира, в котором 14 июня сойдутся сборные России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет в "Лужниках".

Кубок на Манежной площади также встречали более 250 воспитанников московских спортшкол. У ребят была возможность сфотографироваться с Кубком и получить автографы прославленного футболиста Лотара Маттэуса и посла чемпионата мира Ляйсан Утяшевой.

Всего в российской столице пройдут 12 матчей турнира. В обновленных "Лужниках" сыграют матч открытия, матчи 1/8 финала, полуфинала и финала. Также здесь состоятся три матча группового этапа. На стадионе "Спартак" пройдут четыре игры группового этапа и матч 1/8 финала.

На время чемпионата постояльцев готовы принять 1 453 гостиницы. Номерной фонд столицы составляет 73 911 номера (201 464 места). Также для болельщиков подготовили гостиницы в ближнем Подмосковье. Их номерной фонд составляет около 8,3 тысячи номеров (или 17,8 тысячи мест).

Создан туристский call-центр, в котором можно узнать актуальную информацию о туристских ресурсах и транспорте и размещении в гостиницах. Услуга предоставляется на разных языках.

Планируется привлечь не менее 8,7 тысячи волонтеров. При наличии специальных документов перемещаться между спортивными объектами можно будет бесплатно.

Для болельщиков подготовили культурную программу. Гости столицы смогут посетить различные музеи и выставки. Всего планируется провести 71 мероприятие.