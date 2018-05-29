Черчесов обозначил «четкую задачу» перед футболистами РФ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главную задачу российских футболистов на чемпионат мира.

«Есть чёткая задача, на которой мы концентрируемся. То есть выходим из группы — и шагаем дальше», — цитирует наставника сборной «Чемпионат.com».

При этом Черчесов подчеркнул, что хотя от России как хозяйки турнира ждут максимальных результатов, на чемпионатах мира ей ни разу не удавалось выйти из группы.

30 мая российские футболисты проведут контрольный матч с командой Австрии. Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.