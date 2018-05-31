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Выпущенная к ЧМ-2018 бутылка воды оказались огнеопасной
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Выпущенная к ЧМ-2018 бутылка воды оказались огнеопасной 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Fontanka Ru / YouTube
Бутылки с водой в форме футбольного мяча оказались огнеопасными, пишет «Фонтанка».
В одном из петербургских офисов едва удалось избежать пожара, после того как ламинат около стоявшей на полу 2,5-литровой круглой бутылки воды «Святой источник» вдруг начал дымиться. Луч солнца, прошедший через бутылку, легко поджег напольное покрытие.
По словам опрошенных изданием экспертов-физиков, сферическая форма бутылки с водой очень огнеопасна.
«Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка — это половинка от неё, цилиндрическая линза», — сказал преподаватель кафедры общей физики СПбГУ Виктор Карасев.
Журналисты «Фонтанки» провели свой научный эксперимент, оставив бутылку «Святого источника» на солнце. Меньше чем через минуту загорелась находившаяся рядом бумага, затем вспыхнул коробок со спичками.
В компании IDS Borjomi, выпускающей воду под брендом «Святой источник», заявили, что упаковка в форме мяча соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам.
Тем не менее, ретейлер «Ашан» уже объявил о приостановке продаж воды «Святой источник» в упаковке в форме мяча.
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