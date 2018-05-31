Выпущенная к ЧМ-2018 бутылка воды оказались огнеопасной

Бутылки с водой в форме футбольного мяча оказались огнеопасными, пишет «Фонтанка»

В одном из петербургских офисов едва удалось избежать пожара, после того как ламинат около стоявшей на полу 2,5-литровой круглой бутылки воды «Святой источник» вдруг начал дымиться. Луч солнца, прошедший через бутылку, легко поджег напольное покрытие.

По словам опрошенных изданием экспертов-физиков, сферическая форма бутылки с водой очень огнеопасна.

«Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка — это половинка от неё, цилиндрическая линза», — сказал преподаватель кафедры общей физики СПбГУ Виктор Карасев.

Журналисты «Фонтанки» провели свой научный эксперимент, оставив бутылку «Святого источника» на солнце. Меньше чем через минуту загорелась находившаяся рядом бумага, затем вспыхнул коробок со спичками.

В компании IDS Borjomi, выпускающей воду под брендом «Святой источник», заявили, что упаковка в форме мяча соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам.