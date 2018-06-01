На МКС вовсю готовятся к мундиалю 

Российские космонавты сыграли в футбол в невесомости официальным мячом чемпионата мира-2018 Telstar 18.
Фотографии всех 12 российских стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018 по футболу, сделали космонавты с борта Международной космической станции.
«Роскосмос вместе со всей Россией ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов», — сообщили на сайте госкорпорации.
В Роскосмосе также показали, как наши космонавты на МКС готовятся к ЧМ-2018. Командир экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев провели тренировку по футболу в невесомости официальным мячом турнира Telstar 18.