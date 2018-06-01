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«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
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«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Youtube
Из гипермаркетов сети «Лента» исчезнут 2,5-литровые бутылки воды «Святой источник» в форме мяча, передает РБК со ссылкой на пресс-службу сети.
Решение о приостановке продаж шарообразных бутылок связано с появившейся в СМИ информацией об их огнеопасности. При попадании на тару прямых солнечных лучей могут загореться находящиеся рядом предметы.
«Мы действительно снимаем с продажи шарообразные бутыли «Святого источника» в связи с появившейся в СМИ и интернете информации о потенциальных рисках для наших покупателей», — заявили в пресс-службе «Ленты».
Накануне решение снять с продаж огнеопасную воду «Святой источник» принял ретейлер «Ашан».
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