«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц

Из гипермаркетов сети «Лента» исчезнут 2,5-литровые бутылки воды «Святой источник» в форме мяча, передает РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

Решение о приостановке продаж шарообразных бутылок связано с появившейся в СМИ информацией об их огнеопасности. При попадании на тару прямых солнечных лучей могут загореться находящиеся рядом предметы.

«Мы действительно снимаем с продажи шарообразные бутыли «Святого источника» в связи с появившейся в СМИ и интернете информации о потенциальных рисках для наших покупателей», — заявили в пресс-службе «Ленты».