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В Храброво открылась буферная зона к ЧМ-2018
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В Храброво открылась буферная зона к ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 июня 2018
Фото: Вести Калининград
31 мая 2018 года в калининградском аэропорту в преддверии проведения матчей Чемпионата мира по футболу открылась буферная зона для болельщиков с шатрами и общепитом, сообщает пресс-служба Храброво.
На территории привокзальной площади, в правой её части около основной парковки установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. К началу проведения Чемпионата мира смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов.
Буферная зона создана специально для комфортного пребывания болельщиков в аэропорту, а также с целью разделения противоборствующих команд. При большом скоплении людей в аэровокзале пассажиры смогут проводить в буферной зоне время в ожидании рейсов и за просмотром матчей по футболу. Вся информация о статусе рейсов будет транслироваться на табло. Сотрудники аэропорта и волонтеры будут помогать болельщикам вовремя пройти процедуру регистрации и оформления багажа и посадки на борт воздушного судна.
Буферная зона в аэропорту «Храброво» будет действовать в течение всего времени проведения Чемпионата мира по футболу 2018
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