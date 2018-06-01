Песков рассказал о «трафике» лидеров на ЧМ-2018

Много гостей на высшем и высоком уровне посетят матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в Кремле.

"Целый набор уже известен. Мы дадим вам сводную информацию, сейчас собираем, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . — Там постоянно будет много глав государств, правительств приезжать на разные матчи, на свои команды".

"Уже сейчас ведется очень напряженная подготовка, — продолжил представитель Кремля. -Это будет не просто огромный, мировой праздник спорта, и еще такой напряженный трафик гостей на высшем и высоком уровне".

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия состоится 14 июня на стадионе «Лужники», финал будет там же — 15 июля.