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Песков рассказал о «трафике» лидеров на ЧМ-2018
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Песков рассказал о «трафике» лидеров на ЧМ-2018 

Российская Газета 1 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Много гостей на высшем и высоком уровне посетят матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в Кремле.
"Целый набор уже известен. Мы дадим вам сводную информацию, сейчас собираем, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Там постоянно будет много глав государств, правительств приезжать на разные матчи, на свои команды".
"Уже сейчас ведется очень напряженная подготовка, — продолжил представитель Кремля. -Это будет не просто огромный, мировой праздник спорта, и еще такой напряженный трафик гостей на высшем и высоком уровне".
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия состоится 14 июня на стадионе «Лужники», финал будет там же — 15 июля.
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