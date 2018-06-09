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Коты-футболисты появились в Петербурге к ЧМ-2018
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Коты-футболисты появились в Петербурге к ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: Анна Клементьева / Вконтакте
Первую ростовую фигуру кота-футболиста расписал петербургский художник, Дмитрий Шагин. Остальные фигуры котов расписали студенты и учащиеся художественных учебных заведений Санкт-Петербурга.
В Петербурге к ЧМ-2018 установили фигуры 32 раскрашенных котов-футболистов. Об этом сообщает городской комитет по развитию туризма.
Первую ростовую фигуру кота-футболиста расписал петербургский художник, Дмитрий Шагин. Остальные фигуры котов расписали студенты и учащиеся художественных учебных заведений Санкт-Петербурга.
По словам и.о. председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия, город готов к приему гостей чемпионата мира по футболу-2018. Она отметила, что ожидается большое число гостей из США, Бразилии, Аргентины, Ирана, Великобритании, Коста-Рики.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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