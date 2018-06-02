Автобусы оказались не готовы к мундиалю

Москва, Санкт-Петербург и еще девять городов России, где пройдут игры чемпионата мира по футболу, с 1 июня на особом положении. В целях безопасности в них запрещен въезд пассажирских автобусов. Исключение сделают только для двух категорий: тех, кто осуществляет регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, и автобусам, оснащенным системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Перевозчики возмущены. Казалось бы, есть чем. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила «Интерфаксу» , что группы иностранцев уже отказываются от поездок в Петербург на время ЧМ-2018. Подключаться к ЭРЕ-ГЛОНАСС ради одного месяца зарубежным перевозчикам не слишком интересно, в том числе и финансово, сообщила она. Затраты, по подсчетам Тюриной, составляют 90-120 тысяч рублей в зависимости от модели автобуса, а на «пробивание» системы уходит по полгода.

Уже сейчас все автобусы, которые едут в сторону Москвы, тщательно досматривают, рассказывает руководитель некоммерческого партнерства «Тверские автобусные перевозки» Евгений Орлов

Евгений Орлов, руководитель некоммерческого партнерства «Тверские автобусные перевозки»: «В преддверии чемпионата мира гаишники стали вязаться ко всему. И зачем нам это надо? Всех пассажиров обыскивают! Нормальные междугородные перевозки, которые действительно реальные туристические перевозки, в этом году загнали в угол. Половину сезона вырубили. 50% прибыли мы точно недосчитаемся».

Суммы значительные. Но так ли все страшно на самом деле? Business FM связалась с фирмой, которая устанавливает ЭРУ-ГЛОНАСС. Оборудование с установкой обойдется в 19 тысяч, а не 90 тысяч, о которых говорила Ирина Тюрина. Фирма берет на себя и изготовление SIM-карты. Эта услуга будет стоить еще 15 тысяч рублей, но за эти деньги можно оформить до десяти автобусов — получается по полторы тысячи на каждый. Итого чуть больше 20 тысяч. С учетом цен на билеты междугородных поездок траты могут окупиться за один рейс. А вот что действительно сделать совсем непросто — это быстро оформить SIM-карту, говорит диспетчер одной из таких фирм:

«Оплачиваете эти SIM-карты, получаете их. И в этом как раз и будет вся сложность — в получении SIM-карт. Сейчас у них большая запара, поэтому здесь я вам не даю гарантии, что все сделают очень быстро».

Система ЭРА принципиально отличается от обычного ГЛОНАСС. Аббревиатура расшифровывается как «экстренное реагирование при авариях». В случае ДТП она считывает местоположение машины, сообщает время аварии, тяжесть последствий.

О том, что систему нужно установить к ЧМ, было известно еще год назад. Подробная инструкция давно размещена на сайте Минтранса , говорит президент некоммерческого партнерства «Единая транспортная система „Автобусные линии страны“ Борис Лоран:

Борис Лоран, президент некоммерческого партнерства „Единая транспортная система „Автобусные линии страны“: „Вся информация была заранее. Да, были кое-какие технические сбои, но все вопросы разрулили. Мы как ассоциация, которая объединяет очень много перевозчиков, убедились в том, что винить государство или какие-то государственные органы, в том числе и Минтранс, в том, что ты плохо читаешь по-русски, наверное, некорректно. Все расписано, разжевано на сайтах, и у тех, кто до конца не дочитал, естественно, возникли проблемы при оформлении и получении соответствующих карт, оборудования и так далее“.

Но туристы из зарубежья все-таки смогут увидеть российские города. Для иностранных перевозчиков сделали исключение: им разрешили установить бортовые устройства, аналогичные аппаратуре ГЛОНАСС. Оборудование для въезда в город будут выдавать после внесения залога, а деньги водителю автобуса вернут на выезде.