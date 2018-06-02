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«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
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«Два водка. Спасиба»: в Бельгии записали странную песню к ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 5 часов назад
ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Команда из Бельгии на групповом этапе сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.
Актер и певец из Бельгии Том Уос записал неоднозначную песню к чемпионату мира по футболу, который через две недели стартует в России. Композиция носит название «Два водка», клип на нее был размещен в Сети.
В ролике обыгрываются ключевые мотивы русской культуры, кухни и обычаев. Песню Уос исполняет на родном языке, единственное исключение — произносимые по-русски слова «Водка» и «Спасибо».
Сборная Бельгии на групповом этапе ЧМ сыграет в группе G против команд Панамы, Туниса и Англии. Матчи состоятся 18 июня в Сочи, 23 июня в Москве и 28 июня в Калининграде соответственно.
ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 аренах.
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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