Бельгийский король приедет на ЧМ-2018

Кроме него, на матчи в Россию собирается глава бельгийского МИД
Предстоящий чемпионат мира по футболу привлёк внимание множества высокопоставленных гостей со всего мира. Теперь желание посмотреть матчи вживую появилось у короля Бельгии Филиппа.
Филипп планирует посетить один из трёх первых матчей, где играет национальная сборная: своими планами он поделился с премьер-министром страны Шарлем Мишелем, который в свою очередь рассказал о желании короля Совету министров.
Помимо короля, на матчи от Бельгии вызвался приехать глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс: его пригласил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет местная газета «Суар».
Чемпионат мира стартует уже 14 июня и пройдёт в 11 городах России: Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове— на-Дону.
1 июня ФИФА опубликовала официальную заставку ЧМ-2018. Автором музыкального сопровождения в ролике стал немецкий композитор Ханс Циммер, широко известный своей музыкой к фильмам и не только.
FIFA представила официальную заставку ЧМ-2018! pic.twitter.com/BI7abUHWGz— RussianInfoTeam (@RussianInfoTeam) 2 июня 2018 г.