Бельгийский король приедет на ЧМ-2018

На ЧМ-2018 приедет король Бельгии

Кроме него, на матчи в Россию собирается глава бельгийского МИД

Предстоящий чемпионат мира по футболу привлёк внимание множества высокопоставленных гостей со всего мира. Теперь желание посмотреть матчи вживую появилось у короля Бельгии Филиппа.

Филипп планирует посетить один из трёх первых матчей, где играет национальная сборная: своими планами он поделился с премьер-министром страны Шарлем Мишелем , который в свою очередь рассказал о желании короля Совету министров.

Помимо короля, на матчи от Бельгии вызвался приехать глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс : его пригласил российский министр иностранных дел Сергей Лавров , пишет местная газета «Суар».

Чемпионат мира стартует уже 14 июня и пройдёт в 11 городах России: Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове— на-Дону.