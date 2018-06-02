Ещё
Бельгийский король приедет на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ЧМ-2018 приедет король Бельгии 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jasper Jacobs
Кроме него, на матчи в Россию собирается глава бельгийского МИД
Предстоящий чемпионат мира по футболу привлёк внимание множества высокопоставленных гостей со всего мира. Теперь желание посмотреть матчи вживую появилось у короля Бельгии Филиппа.
Филипп планирует посетить один из трёх первых матчей, где играет национальная сборная: своими планами он поделился с премьер-министром страны Шарлем Мишелем, который в свою очередь рассказал о желании короля Совету министров.
Помимо короля, на матчи от Бельгии вызвался приехать глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс: его пригласил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет местная газета «Суар».
Чемпионат мира стартует уже 14 июня и пройдёт в 11 городах России: Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове— на-Дону.
1 июня ФИФА опубликовала официальную заставку ЧМ-2018. Автором музыкального сопровождения в ролике стал немецкий композитор Ханс Циммер, широко известный своей музыкой к фильмам и не только.
News.ru: последние новости
Футболист Рауш испытывает проблемы со спиной Волонтеров и персонал ЧМ-2018 привили от гриппа Космонавты сыграли в футбол на МКС
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не удержал в руках: модель бросила неудачника финала ЛЧ6
Абрамович наказал Британию583
Египет доставит России проблемы11
Шарапова дошла до Уильямс1
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение