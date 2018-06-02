Более 500 воспитанников спортшкол Ставрополья получили билеты на матчи ЧМ-2018

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. / ТАСС /. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в субботу вручил билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года воспитанникам футбольных спортивных школ края, передает корреспондент ТАСС. Игры лучших мировых команд смогут увидеть 568 детей.

"Уверен, что чемпионат принесет нам много радостных событий, будет много побед. Самое главное, что молодым ребятам он даст желание победить. Я бы очень хотел, чтобы вы стали чемпионами мира по футболу, для этого построены тренировочные площадки, строятся спортивные залы, для этого и были приобретены билеты на матчи", — сказал глава региона перед вручением билетов спортсменам.

Юные футболисты посетят четыре матча в Ростове-на-Дону. «В среднем на каждый матч будут выезжать более 100 ребят, с транспортом и организацией процесса мы поможем. Главное, чтобы дети смогли увидеть игры чемпионата, заряжались энергией и желанием побеждать», — пояснил Владимиров.

По данным пресс-службы губернатора края, билеты на матчи купили за счет внебюджетных источников.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.