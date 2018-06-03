Недоступный золотой кубок выставили в центре Москвы

В Москву привезли Кубок мира ФИФА — главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

С 4 по 7 июня кубок будет выставлен в Парке Горького, там с ним можно будет сфотографироваться.

Трофей в августе прошлого года отправился в «Трофи-тур» — мероприятие, в ходе которого кубок выставляют на обозрение в разных странах мира, но в основном в том государстве, которое будет принимать чемпионат мира по футболу. За прошедший тур кубок побывал в 50 странах, посетив в том числе 24 российских города.

Турне приурочено к ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве.

ФИФА устанавливает особые правила касаемого того, кто может дотрагиваться до трофея. Это позволено главам государств, членам национальной сборной, которая является текущим чемпионом мира, а также самим представителям ФИФА. Большую часть времени официальный кубок хранится в музее мирового футбола в Цюрихе.