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Недоступный золотой кубок выставили в центре Москвы
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Недоступный золотой кубок выставили в центре Москвы 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москву привезли Кубок мира ФИФА — главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
Трофей представили на Манежной площади. На церемонии присутствовали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, посол чемпионата мира по футболу Ляйсан Утяшева и чемпион мира 1990 года, немецкий футболист Лотар Маттеус. Он, как следует из опубликованного в Instagram видео, снял с кубка скрывавший его мешок.

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С 4 по 7 июня кубок будет выставлен в Парке Горького, там с ним можно будет сфотографироваться.
Трофей в августе прошлого года отправился в «Трофи-тур» — мероприятие, в ходе которого кубок выставляют на обозрение в разных странах мира, но в основном в том государстве, которое будет принимать чемпионат мира по футболу. За прошедший тур кубок побывал в 50 странах, посетив в том числе 24 российских города.
Турне приурочено к ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве.
ФИФА устанавливает особые правила касаемого того, кто может дотрагиваться до трофея. Это позволено главам государств, членам национальной сборной, которая является текущим чемпионом мира, а также самим представителям ФИФА. Большую часть времени официальный кубок хранится в музее мирового футбола в Цюрихе.
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