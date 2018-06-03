Окончательный список: кто попал в сборную России на ЧМ-2018

Кто попал в окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым определился с футболистами, которые будут выступать за сборную России на домашнем чемпионате мира. В числе 23-х игроков больше всего представителей ЦСКА и «Зенита»

3 июня стал известен окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым выбрал 23-х игроков, которые примут участие в мундиале. Опубликованная на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) итоговая заявка включает в себя трех голкиперов, семь защитников, десять полузащитников и трех нападающих. Состав выглядит следующим образом:

Вице-премьер России Виталий Мутко , который в декабре 2017 года приостановил деятельность на посту президента РФС, с мнением тренерского штаба национальной команды согласился.

«Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет.

Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», — приводит слова Мутко ТАСС.

Кроме того, чиновник заявил, что футболисты доверяют Черчесову.

«Очень важно доверие к игрокам главного тренера — если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры.

Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал — за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.

Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество — второй вопрос.

У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго — как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал», — заключил Мутко.

Самыми представительными клубами национальной команды оказались «Зенит» и ЦСКА, делегировавшие в коллектив сразу по пять футболистов. «Спартак» представят три игрока, а действующего чемпионата России «Локомотив», равно как и «Краснодар» с «Рубином» — всего два. От «железнодорожников» на мундиаль поедут братья Миранчуки.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что его подопечные оказались в сборной справедливо.

«Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку», — отметил Семин.

Для некоторых неожиданностью стало попадание в окончательный список игроков Артем Дзюбы, который последние полгода провел в аренде в тульском «Арсенале». Права на футболиста принадлежат «Зениту».

В составе команды с берегов Невы при итальянского тренере Роберто Манчини игрок не смог проявить себя, проводя большинство матчей на скамейке запасных. Однако после перехода в «Арсенал», он сумел отметился шестью голами в девяти проведенных играх.

«Арсенал» внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной. Он большой футболист и знал, что получит игровую практику», — заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

«Он ее получил, доказал все своей игрой, и тренеры сборной его вызвали на чемпионат мира.

Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил. Думаю, он принесет пользу нашей сборной», — заключил президент «Арсенала».

Сборная России на чемпионате мира попала в одну группу к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю. Последний контрольный матч перед стартом мундиля подопечные Черчесова проведут в Москве. 5 июня на домашнем стадионе ЦСКА хозяева чемпионата мира примут национальную команду Турции. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.