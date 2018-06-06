Как изменится жизнь нижегородцев на время чемпионата

Фото Александра ВОЛОЖАНИНАКак изменится жизнь нижегородцев на время чемпионатаСчитанные дни остаются до чемпионата мира по футболу — 2018. Тысячи болельщиков едут в российские города. В Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей футбольного первенства. Грандиозное событие немыслимо без серьёзных изменений привычного уклада жизни города. Так к чему же надо быть готовым нижегородцам?

Зона доступа

Так, в связи с предстоящими играми больше, чем на два с половиной месяца — с 10 мая до 1 августа 2018 года, — будет перекрыта часть площади Минина и Пожарского. Та территория, что находится ближе к памятнику Чкалову и Георгиевскому съезду, теперь полностью огорожена. На ней уже разбили фан-зону. О том, что проход закрыт, знают далеко не все жители города, что уж говорить о гостях столицы Приволжья. Многие в растерянности доходят до конца улицы Ульянова, утыкаются в забор и спрашивают совета у охранников: как добраться до Чкаловской лестницы? Собственно, путь один — вернуться назад по Ульянова, затем свернуть на Пискунова, немного прогуляться по Верхневолжской набережной — и вы у цели. При этом сама Чкаловская лестница по-прежнему открыта для туристов.

В дни проведения матчей и фестиваля болельщиков FIFA для автомобилистов будут полностью или частично перекрыты десятки улиц вокруг стадиона и фан-зоны. Среди них Канавинский мост, Георгиевский съезд, улицы Варварская, Самаркандская, Керченская, Советская, Совнаркомовская, Должанская, Бетанкура, Карла Маркса . И это далеко не полный перечень. Всего в период проведения чемпионата мира изменится движение на 42 улицах Нижнего Новгорода. Проехать в зоны ограничения сможет лишь транспорт со спецпропусками и проживающие или работающие здесь нижегородцы — правда, для этого они должны были заранее пройти аккредитацию.

Пешеходов ограничения не коснутся, однако им стоит помнить, что десятки маршрутов общественного транспорта претерпят изменения. В дни проведения матчей автобусы будут ходить, минуя площадь Минина и Пожарского, Нижневолжскую набережную, Похвалинский съезд, Канавинский мост, улицу Советскую и территорию вокруг стадиона. В заречную часть города можно будет добраться по метромосту.

Установят и особый режим посещения Нижегородского кремля. В частности, в дни матчей Дмитровская башня будет закрыта для входа и выхода. В остальные дни сотрудники кремля смогут пройти на работу через Дмитровскую, Никольскую, Кладовую, Северную и Ивановскую башни с 7.00 до 22.00. Туристы — через те же башни, кроме Ивановской, — с 7 утра до 21 часа.

Сухой закон

Далеко не везде в период чемпионата можно будет купить алкоголь. Региональное правительство обозначило сразу несколько зон, которые окажутся под запретом для продажи спиртного в стеклянной таре. Речь идёт преимущественно о транспортных узлах и местах скопления болельщиков. Если точнее, запрет на продажу и употребление алкоголя будет действовать накануне матчей и непосредственно в дни их проведения в районе аэропорта Стригино, железнодорожного вокзала, автостанций «Сенная» и «Щербинки», около центра билетирования «Дворец спорта», рядом с фан-зоной на площади Минина и Пожарского, на стадионе «Нижний Новгород» и в радиусе двух километров вокруг него, а также на территории в районе площади Киселёва (именно сюда будут приходить шаттлы с болельщиками).

Кроме того, накануне и в дни матчей, которые состоятся в Нижнем Новгороде, в районе стадиона будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя. Такой же запрет коснётся и территории вокруг фан-зоны, но не только в дни матчей и накануне, но и в дни игр сборной России, полуфиналов и финала.

Без оружия

Отказаться в период чемпионата мира придётся и от собраний, митингов, шествий и пикетирования. В регионе установят особый режим проведения публичных мероприятий, не связанных со спортивными событиями. Организовать их можно будет только по согласованию с местными властями или территориальными органами МВД ФСБ и в строго определённых местах.

С 25 мая по 25 июля введён полный запрет на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Впрочем, есть исключения. Запрет не коснётся перевозки спортивного огнестрельного оружия для подготовки и участия в соревнованиях по стрелковым видам спорта, а также силовиков, которые с оружием в руках защищают наши жизни, следят за безопасностью на природных объектах или охраняют ценные грузы.

Шашлыки не отменяются

В некоторых СМИ прошла информация, что россиянам во время чемпионата мира запретят жарить шашлыки. В МЧС Нижегородской области поспешили разъяснить: правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала органам исполнительной власти вместе с МЧС России и Рослесхозом обеспечить введение особого противопожарного режима на время мундиаля. Другими словами, запретить на территориях проведения чемпионата мира выжигание сухой травы, разведение костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной обстановки — запретить посещение лесов.

В Нижегородской области особый противопожарный режим введён давно, а также установлен запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и на участках сельскохозяйственного назначения. Проще говоря, нельзя жарить шашлыки в лесах и на полях. В остальных случаях не возбраняется при соблюдении мер безопасности.

Торг уместен

Не закроют и торговые центры, в том числе «Седьмое небо». Буквально на днях стало известно, что ограничение FIFA на работу торгового центра «Седьмое небо» во время мундиаля снято, он будет работать в обычном режиме.

Ещё одна приятная новость — собор Александра Невского закрываться также не будет. А это значит, что туристы и гости города смогут полюбоваться им как внутри, так и снаружи.

Кстати, большинство из запретов, что введены в Нижнем Новгороде, коснутся всех городов, где пройдёт чемпионат мира по футболу. В некоторых требования ещё жёстче. Так, в Саранске запретят запускать фейерверки, а в Краснодарском крае установят запрет на доступ в леса и турпоходы. Грушинский фестиваль, который обычно проходит в Самарской области в первые выходные июля, в этом году перенесут на август.

Зато взамен этих изменений жителей ждёт грандиозный праздник спорта.